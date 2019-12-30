В Харьковской области за сутки на пожарах погибли 3 человека

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 29 декабря в 20:40 спасателям поступил вызов на пожар в Дергачи, где на ул. Цветущей, 5 горело частное домовладение.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что возгорание произошло в комнате дома, горели мебель и домашние вещи на площади около 50 кв.м.

При проведении разведки спасатели обнаружили тело погибшего 70-летнего хозяина дома.

В 21:30 пожар локализовали, а в 23:53 полностью ликвидировали.

Причина и ущерб от пожара - устанавливаются.

Второй смертельный пожар произошел ночью: 30 декабря в 2:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном домовладении по адресу: Балаклейский р-н, с. Яковенково, ул. Кравченко, 24 в Харьковской области.

На месте спасатели выяснили, что возгорание произошло в комнате дома, где находилась печь. Горели пол, перекрытия, стена, мебель и домашние вещи на площади около 100 кв.м.

Также пожарные обнаружили тело хозяина дома, 1978 года рождения, погибшего при пожаре.

В 3:05 пожар был локализован, а в 6:33 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Третий случай произошел утром 30 декабря.

По данным ГСЧС Украины в Харьковской области, в 5:32 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном домовладении на ул. Станковой, 62, Индустриального района Харькова.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что возгорание произошло в комнате дома. Горели перекрытия, стены и домашние вещи на площади около 70 кв.м.

При проведении разведки пожарные обнаружили тело неизвестного мужчины.

Личность погибшего устанавливается.

В 6:55 пожар был полностью ликвидирован.

Причина и ущерб от пожара - устанавливаются.