В Харьковской области за сутки обезвредили более шести десятков боеприпасов

На Харьковщине пиротехники ГСЧС за сутки уничтожили несколько десятков устаревших боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 22 октября пиротехники проводили плановое обследование территории лесного массива в поселке Жихорь в Основянском районе Харькова, где во времена Второй мировой войны шли ожесточенные бои.

Во время этого обследования специалисты обнаружили 63 старых боеприпаса.

Среди них было 7 немецких осколочных авиационных бомб-мин SD-2, 38 единиц артснарядов разного диаметра, 8 50-миллиметровых и 10 81-миллиметровых минометных мин.

Кроме того, еще было найдено еще 300 патронов калибра 7,92.

Все взрывоопасные находки были ликвидированы в тот же день на специальных взрывных площадках путем подрыва. Пострадавших нет.