В Харьковской области за сутки произошло 18 пожаров в природных экосистемах: выгорело 17 гектаров сухостоя

В Харьковской области за сутки, 20 апреля, произошло 18 пожаров в природных экосистемах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, огнем уничтожено около 17 га сухой растительности.

Как отмечается, основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор, поэтому ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.