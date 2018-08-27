В Харьковской области за сутки произошло 4 лесных пожара

За сутки 26 августа в Харьковской области произошло 4 пожара хвойных лесных насаждений.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.
В частности, два из них произошли на территории Чугуевского района Харьковской области - в Чугуево-Бобчанском лесном хозяйстве Малиновского лесничества.
Площадь пожара, который произошел утром, составила 0,01га.
В 4:05 пожар локализовали, в 5:30 его ликвидировали.
И в тот же день в том же лесном хозяйстве снова произошел пожар - уже днем.
Его площадь составила 0,11га.
Как сообщается, в 14:40 возгорание было локализовано, а полностью его ликвидировали в 16:55.
Кроме того, в этот день на территории Волчанского района в Октябрьском лесничестве вспыхнул хвойный лес.
Площадь пожара составила 0,04га.
В 15:00 пожар локализовали, в 15:55 потушили полностью.
Также лесной пожар произошел на территории Купянского лесничества, на площади 0,12 г.
Пламя локализовали в 14:30, в 15:30 полностью ликвидировали пожар.