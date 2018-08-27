В Харьковской области за сутки произошло 4 лесных пожара

За сутки 26 августа в Харьковской области произошло 4 пожара хвойных лесных насаждений.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

В частности, два из них произошли на территории Чугуевского района Харьковской области - в Чугуево-Бобчанском лесном хозяйстве Малиновского лесничества.

Площадь пожара, который произошел утром, составила 0,01га.

В 4:05 пожар локализовали, в 5:30 его ликвидировали.

И в тот же день в том же лесном хозяйстве снова произошел пожар - уже днем.

Его площадь составила 0,11га.

Как сообщается, в 14:40 возгорание было локализовано, а полностью его ликвидировали в 16:55.

Кроме того, в этот день на территории Волчанского района в Октябрьском лесничестве вспыхнул хвойный лес.

Площадь пожара составила 0,04га.

В 15:00 пожар локализовали, в 15:55 потушили полностью.

Также лесной пожар произошел на территории Купянского лесничества, на площади 0,12 г.

Пламя локализовали в 14:30, в 15:30 полностью ликвидировали пожар.