В Харьковской области за сутки произошло 6 пожаров в природных экосистемах: выгорело около 4 гектаров сухостоя

23 августа 2020 г. 12:48
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В Харьковской области за сутки спасатели ликвидировали 6 пожаров в природных экосистемах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Общая площадь пожаров в результате возгорания сухой травы, камыша, мусора и хвойной подстилки составила около 4 га.

Как отметили в ГСЧС, подавляющее количество таких пожаров случается из-за легкомысленности граждан, которые продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

«Не экспериментируйте с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период! Не будьте равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь! Обратите внимание - потушить возгорание травы вблизи жилого сектора в самом начале легко – надо просто вылить ведро воды или забросать землей. Не допускайте сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигайте камыш, сухую траву и стерню, не позволяйте детям играть спичками и зажигалками», - призывают спасатели население Харьковщины.

 

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