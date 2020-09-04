В Харьковской области за сутки произошло 85 пожаров в природных экосистемах, выгорело около 100 гектаров

За минувшие сутки на Харьковщине пожары уничтожили около 100 гектаров природных экосистем.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как отмечается, на территории Харьковской области 3 сентября сложилась чрезвычайно сложная оперативная обстановка с пожарами в природных экосистемах. В течение суток возникло 85 пожаров на площади около 100 Га.

К ликвидации возгораний подразделения ГСЧС привлекались 83 раза, было задействовано около 290 человек и 87 единиц техники.

Наиболее резонансные пожары, произошли в лесных массивах Двуречанского района и вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области.

Кроме того, утром 2 сентября произошло возгорание на полигоне для твердых бытовых отходов за пределами Волчанска. Там горел мусор. Локализовали данный пожар в тот же день в 22:15.

Также в 11:50 3 сентября в селе Каменка Изюмского района горел полигон твердых бытовых отходов. Мусор горел на пл. 600м.кв. (Общая площадь свалки 12.5 га). Ликвидировали данный пожар в 17:20.

Кроме того, в селе Большая Писаревка произошел пожар на территории Рубежанского лесничества: там горела хвойная подстилка на пл. 0,9 г. Ликвидация пожара состоялась в 15 часов 00 минут.

Также в селе Щебетун Нововодолажского района, за его пределами, на открытой территории горела трава, камыш и хвойная подстилка на площади 20 га. Ликвидировали возгорание спасатели в 17:35.

В том же районе в 14:20 за пределами села Павловка горела хвойная подстилка на площади 8 га. Локализовали данный пожар в 17:30. Как отметили в ГСЧС, сейчас на дежурстве остается 1 отделение пожарной части.

Также лесной пожар произошел в 14:58 в селе Подолы Купянского района, где на ул. Подлесной, горела хвойная подстилка на пл. 70 м.кв. Ликвидировали данный пожар в 15 часов 45 минут.

И также лесной пожар произошел в селе Васищево Харьковского района и Вороной Хутор, где горела хвойная подстилка на пл. 500м.кв. Сообщение о данном пожаре поступило спасателям в 15:35. Ликвидация возгорания состоялась в 16 часов 20 минут.

Едва ли не единственной причиной возникновения вчерашних пожаров на открытых территориях является человеческий фактор, который иногда приводит к катастрофическим последствиям, отметили в ГСЧС и призвали население не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.