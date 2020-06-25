На Харьковщине задержали бывшего военного при попытке сбыта боеприпасов и взрывчатки

На Харьковщине полицейские разоблачили бывшего военного в сбыте боеприпасов и взрывчатых веществ.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Злоумышленника задержали непосредственно при попытке продажи за 3000 долларов США опасных предметов.
Полицейские изъяли у него 7 тротиловых шашек, 6 электрических детонаторов и около 1 кг пластида.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит от трех до семи лет лишения свободы.