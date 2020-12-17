В Харьковской области задержали особо опасного рецидивиста

17 декабря 2020 г. 11:20
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В Харьковской области правоохранители задержали особо опасного рецидивиста.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 55-летний злоумышленник провел в местах лишения свободы около 30 лет за совершение убийства, вымогательства и разбойных нападений. Более трех лет он скрывался от правоохранителей на территории Харьковской области. 

Установили местонахождение и задержали преступника сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области ночью 17 декабря 2020.

Мужчина разыскивался Валковским отделом полиции за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

29 сентября 2017 в отделение реанимации Валковского районной больницы в тяжелом состоянии был доставлен 59-летний житель поселка Старый Мерчик. Как установили полицейские, телесные повреждения потерпевшему нанес 55-летний злоумышленник вместе с другими лицами. Также они завладели имуществом потерпевшего.

Кроме этого, задержанный мужчина разыскивался за совершение на территории области краж личного имущества граждан с проникновением в жилище.

В настоящее время задержанный будет доставлен в суд для решения вопроса об избрании ему меры пресечения.

По санкциям статей мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

 

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