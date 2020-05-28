В Харьковской области задержали женщину, которая пыталась нелегально попасть в РФ

На Харьковщине попытка незаконного пересечения границы закончилась для гражданки Украины привлечением к административной ответственности.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

Так, вчера в районе населенного пункта Нескучное пограничники с помощью камер видеонаблюдения недалеко от границы обнаружили неизвестную женщину, которая двигалась в сторону госграницы с Россией, пытаясь незаконно пересечь ее.

На место сразу выдвинулся пограничный наряд. Правоохранители задержали женщину. Она оказалась гражданкой Украины.

Как отметили в Госпогранслужбе, во время задержания женщина находилась за линией пограничных инженерных сооружений, что без соответствующего разрешения запрещено и является нарушением пограничного режима.

Сейчас за нарушение пограничного режима гражданку привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 119 гривен.

За попытку незаконного пересечения государственной границы на нарушительницу составлены административные материалы. Ее дальнейшую судьбу решит суд.