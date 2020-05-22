В Харьковской области задержан танкист, воюющий на стороне "ДНР"

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации «ДНР», который нелегально приехал в Харьковскую область для посещения родственников. Оперативники спецслужбы установили, что житель Донецка является боевиком так называемой «1 АК ДНР», входит в танкового экипажа террористов.

Как сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, контрразведка СБУ зафиксировала факт нахождения боевика на подконтрольной украинской власти территории и задержала его при возвращении к незаконным вооруженным формированиям через границу с РФ.

В ходе досмотра вещей злоумышленника правоохранители изъяли военный билет так называемого «министерства обороны ДНР» с отметками о прохождении службы и закрепленное оружие, а также удостоверение члена фейкового «общественного движения Донецкой республики». В ноутбуке и телефоне боевика также обнаружено фото- и видеоматериалы с доказательствами прохождения службы в танковом подразделении террористов и применения им оружия.