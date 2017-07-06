В Харьковской области женщину насмерть сбила машина

Сообщение о происшествии, которое произошло на уборке зерновых в с. Родное, поступило в Барвенковский отдел полиции вчера в 19:00. Об этом сообщали в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.

Во время сбора зерна 25-летний водитель автомобиля «ГАЗ», двигаясь на автомобиле задним ходом, ударил бортом 51-летнюю местную жительницу, которая работала на уборке зерновых. От полученных травм женщина скончалась.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Обстоятельства происшествия выясняются.