В Харьковской области женщину насмерть сбила машина

06 июля 2017 г. 12:22
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Сообщение о происшествии, которое произошло на уборке зерновых в с. Родное, поступило в Барвенковский отдел полиции вчера в 19:00. Об этом сообщали в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.

Во время сбора зерна 25-летний водитель автомобиля «ГАЗ», двигаясь на автомобиле задним ходом, ударил бортом 51-летнюю местную жительницу, которая работала на уборке зерновых. От полученных травм женщина скончалась.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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