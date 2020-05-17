В харьковской пятиэтажке произошел пожар: жильцов эвакуировали

В Индустриальном районе Харькова произошел пожар в 5-этажке, во время которого пожарные спасли 3 человек, а еще трое жителей дома были эвакуированы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, информация о пожаре на проспекте Индустриальном, 25 поступила спасателям 16 мая в 13:52.

На момент их прибытия на кухне квартиры на 4-м этаже жилой пятиэтажки горели домашние вещи.

Общая площадь пожара составила около 10 кв.м.

В результате горения выделялось большое количество опасного дыма, который начал проникать в соседние помещения.

Трое жителей квартиры на 5-м этаже (52-летняя женщина, 42-летний мужчина и девушка 2004 года рождения) задыхались от едкого дыма и не могли покинуть дом самостоятельно.

Спасатели с помощью автолестницы спустили людей из опасной зоны через окно дома.

Кроме того, еще трех человек спасатели эвакуировали с 4-го этажа дома.

Самого же хозяина квартиры еще до прибытия спасателей вывели из квартиры полицейские, которые патрулировали улицу неподалеку и поэтому быстро прибыли на место происшествия.

В 14:12 пожар бойцы ГСЧС локализовали и в 15:29 окончательно ликвидировали.

Его причину и ущерб от него устанавливают.