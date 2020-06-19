В харьковской реке нашли тело неизвестного мужчины

19 июня 2020 г. 8:54
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В Холодногорском районе Харькова накануне утром, 18 июня, в реке Лопань на расстоянии около 3 метров от берега обнаружили тело неизвестного мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Труп на берегу водоема обнаружил 42-летний работник охраны и сообщил об этом в полицию.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, тело неизвестного было найдено в воде недалеко от дома №250 по Большой Панасовской.

Прибывшие по адресу полицейские установили, что умерший - мужчина в возрасте 50-60 лет.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Личность мужчины и все обстоятельства его гибели сейчас выясняют полицейские.

 

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