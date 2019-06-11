В Херсоне мужчина отрезал себе голову электропилой на глазах у родителей

11 июня 2019 г. 13:31
Источник: УНИАН
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Вечером 10 июня 30-летний житель Херсона решил отрезать себе голову электропилой.

Острым режущим диском он демонстративно полоснул себя по шее, перерезав все основные сосуды.

Сделал он это на глазах у пожилых родителей.

И тут же истек кровью и умер еще до прибытия "скорой", сообщает местное издание "Херсонці".

В местном отделении полиции говорят, что в Единый реестр досудебных расследований уже внесена информация по статье 115 УК Украины.

Обстоятельства случившегося еще будут проверять, однако у правоохранителей уже нет сомнений, что это было именно самоубийство, а не умышленное убийство.

А вот версию о возможном доведении до самоубийства еще будут изучать.

По словам знакомых, мужчину втянули в некую секту с признаками тоталитарного управления, и в последние месяцы своей жизни у него проявлялись явные признаки психического расстройства.
 

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