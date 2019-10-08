В Херсонской области подожгли дом судей двух судов

В селе Малокаховка Херсонской области в ночь на вторник, 8 октября, неизвестные подожгли дом, в котором живут судьи районного и городского судов области Ирина и Сергей Пилипенко.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

"В ночь на 8 октября неустановленные лица путем вброса бутылок с зажигательной смесью во двор и в окно, совершили поджог жилья супругов - судей Чаплинского районного суда и Новокаховского городского суда Херсонской области. Только по удивительному стечению обстоятельств пожар был вовремя обнаружен и локализован. Указанные события судья Чаплинского районного суда Ирина Пилипенко связывает с осуществлением своей профессиональной деятельности, так как ранее в ее адрес поступали угрозы в связи с рассмотрением ею ряда дел", - говорится в сообщении.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило спасателям 8 октября в 2:30 ночи.

Прибывшие на место спасатели увидели, что горит крыша дома.

Чтобы ликвидировать пожар, бойцам ГСЧС понадобилось около двух часов.

В результате поджога огнем было повреждено перекрытие крыши на площади 40 кв. м и потолок дома площадью 8 кв. м.

Комментируя происшествие, председатель Совета судей Украины Богдан Монич отметил, что судьи, члены их семей и их имущество находятся под особой защитой государства.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как отмечается, соответствующее сообщение о вмешательстве в деятельность судьи еще 19 августа 2019 было направлено в адрес Генеральной прокуратуры Украины и Высшего совета правосудия.