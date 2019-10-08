 

В Херсонской области подожгли дом судей двух судов

08 октября 2019 г. 15:10
43 просмотра

В селе Малокаховка Херсонской области в ночь на вторник, 8 октября, неизвестные подожгли  дом, в котором живут судьи районного и городского судов области Ирина и Сергей Пилипенко.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

"В ночь на 8 октября неустановленные лица путем вброса бутылок с зажигательной смесью во двор и в окно, совершили поджог жилья супругов - судей Чаплинского районного суда и Новокаховского городского суда Херсонской области. Только по удивительному стечению обстоятельств пожар был вовремя обнаружен и локализован. Указанные события судья Чаплинского районного суда Ирина Пилипенко связывает с осуществлением своей профессиональной деятельности, так как ранее в ее адрес поступали угрозы в связи с рассмотрением ею ряда дел", - говорится в сообщении.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило спасателям 8 октября в 2:30 ночи.

Прибывшие на место спасатели увидели, что горит крыша дома.

Чтобы ликвидировать пожар, бойцам ГСЧС понадобилось около двух часов.

В результате поджога огнем было повреждено перекрытие крыши на площади 40 кв. м и потолок дома площадью 8 кв. м.

Комментируя происшествие, председатель Совета судей Украины Богдан Монич отметил, что судьи, члены их семей и их имущество находятся под особой защитой государства. 

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как отмечается, соответствующее сообщение о вмешательстве в деятельность судьи еще 19 августа 2019 было направлено в адрес Генеральной прокуратуры Украины и Высшего совета правосудия.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.