В Холодногорском районе горел дом

Утром 20 февраля 21:12 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на улице Соколовской в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасателям позвонили соседи, которые заметили большое зарево на крыше дома.

Прибывшие на вызов спасатели увидели, что дом горел по всей своей площади в 100 кв.м.

Огонь также угрожал соседскому жилью, ближайшее из которых находилось на расстоянии 4 м от пожара.

В 22:17 спасатели пожар локализовали, в 23:45 – полностью ликвидировали.

Причина возникновения пожара устанавливается.