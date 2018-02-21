В Холодногорском районе горел дом

21 февраля 2018 г. 15:07
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Утром 20 февраля 21:12 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на улице Соколовской в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасателям позвонили соседи, которые заметили большое зарево на крыше дома.

Прибывшие на вызов спасатели увидели, что дом горел по всей своей площади в 100 кв.м.

Огонь также угрожал соседскому жилью, ближайшее из которых находилось на расстоянии 4 м от пожара.

В 22:17 спасатели пожар локализовали,  в 23:45 – полностью ликвидировали.

Причина возникновения пожара устанавливается.

 

 

Видео: 

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