В Холодногорском районе из-за ЧП из школы вывели детей

В харьковской школе №108 на ул.Холодногорской, 67сегодня, 23 января, распылили газовый баллончик.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в Харьковской области, ЧП произошло около 11.00 в раздевалки школы.

Детей вывели из помещения.

Учебный процесс не прерывался, пострадавших нет.

Информация внесена в журнал единого учета Холодногорского отдела полиции.

Как сообщили харьковчане в соцсетях, детей перевели в помещение ближайшей школы - №152, чтобы их оттуда смогли забрать родители.

При этом не все школьники успели переобутьи и переодеться.