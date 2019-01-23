В Холодногорском районе из-за ЧП из школы вывели детей

23 января 2019 г. 13:02
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В харьковской школе №108 на ул.Холодногорской, 67сегодня, 23 января, распылили газовый баллончик.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в Харьковской области, ЧП произошло около 11.00 в раздевалки школы.

Детей вывели из помещения.

Учебный процесс не прерывался, пострадавших нет.

Информация внесена в журнал единого учета Холодногорского отдела полиции.

Как сообщили харьковчане в соцсетях, детей перевели в помещение ближайшей школы - №152, чтобы их оттуда смогли забрать родители.

При этом не все школьники успели переобутьи и переодеться.

 

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