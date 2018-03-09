В Холодногорском районе из-за неисправной печи погиб мужчина

09 марта 2018 г. 10:44
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8 марта в 16:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на трех хозяев на улице Лукьяновской, 6 в Харькове. Звонили соседи, которые заметили дым и пламя, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что пожар возник в комнате одной из квартир жилого дома. Площадь горения составила около 20 кв.м.

Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело владельца квартиры, 1974 года рождения.

Пожар локализовали в 17:22 и окончательно ликвидировали в 18:15.

Предварительной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

 

 

Видео: 

Через несправність пічного опалення сталася пожежа, яка забрала життя чоловіка

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