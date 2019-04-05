В Холодногорском районе мужчина ограбил 10-летнего мальчика

05 апреля 2019 г. 19:12

Сообщение о том, что неизвестный украл у 10-летнего мальчика телефон на ул. Большой Панасовской поступило в полицию 3 апреля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, злоумышленник у подъезда дома подошел к мальчику, вырвал из его рук телефон и сбежал в сторону леса. Работники полиции устанавливают личность злоумышленника.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по статье186 (грабеж) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.