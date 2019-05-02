В Холодногорском районе на остановке умер мужчина

02 мая 2019 г. 17:20
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Сегодня, 2 мая, утром на остановке общественного транспорта в Холодногорском районе умер мужчина.

По информации пользователей соцсетей, происшествие случилось на улице Куриловской - в районе Лысой Горы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об этом поступила в полицию сегодня около 7:20.

Предварительно полицейские установили, что 61-летний мужчина имел проблемы со здоровьем, и ему внезапно стало плохо, вероятно, из-за болезни сердца.

Прохожие вызвали скорую помощь, однако он скончался до приезда медиков.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

 

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