В Холодногорском районе на остановке умер мужчина

Сегодня, 2 мая, утром на остановке общественного транспорта в Холодногорском районе умер мужчина.

По информации пользователей соцсетей, происшествие случилось на улице Куриловской - в районе Лысой Горы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об этом поступила в полицию сегодня около 7:20.

Предварительно полицейские установили, что 61-летний мужчина имел проблемы со здоровьем, и ему внезапно стало плохо, вероятно, из-за болезни сердца.

Прохожие вызвали скорую помощь, однако он скончался до приезда медиков.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.