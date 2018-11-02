В Холодногорском районе нашли боеприпасы

02 ноября 2018 г. 10:35
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1 ноября пиротехническая группа спасателей разминировала боеприпасы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Взрывоопасные предметы обнаружили в Холодногорском районе Харькова и Волчанском районе области.

Всего специалисты разминировали 4 боеприпаса.

Среди них были 3 артснаряда разного калибра и 1 минометная мина калибра 82 мм.

Пиротехнические работы прошли без происшествий.

Все взрывоопасные находки спасатели-пиротехники ликвидировали на специальных подрывных площадках.

 

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