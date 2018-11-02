В Холодногорском районе нашли боеприпасы

1 ноября пиротехническая группа спасателей разминировала боеприпасы времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Взрывоопасные предметы обнаружили в Холодногорском районе Харькова и Волчанском районе области.
Всего специалисты разминировали 4 боеприпаса.
Среди них были 3 артснаряда разного калибра и 1 минометная мина калибра 82 мм.
Пиротехнические работы прошли без происшествий.
Все взрывоопасные находки спасатели-пиротехники ликвидировали на специальных подрывных площадках.