В Холодногорском районе неизвестный убил женщину

Сообщение о событии поступило 29 июня на улице Беркоса, по данному адресу было обнаружено тело 55-летней женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

По их сведениям, неизвестный напал на потерпевшую, когда она возвращалась с работы домой. Злоумышленник ударил женщину несколько раз ножом, забрал золотые изделия и сумку с личными вещами и телефоном. После чего скрылся. От полученных травм женщина скончалась.

В совершении преступления подозревается 43-летний мужчина, который страдает психическим расстройством. Последний самовольно покинул медицинское учреждение.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

