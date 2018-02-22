В Холодногорском районе ограбили мужчину

22 февраля 2018 г. 10:07
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Вчера около 22.30 в полицию поступило сообщение от 40-летнего харьковчанина о том, что неизвестный толкнул его на улице и выхватил из рук мобильный телефон. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время поисковых мероприятий патрульные заметили на улице мужчину, похожего по приметам на напавшего.

Увидев полицию, мужчина пытался убежать, но его задержали полицейские. Злоумышленником оказался 34-летний харьковчанин.

Вещественное доказательство у него изъяли.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) УК Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

 

 

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