В Холодногорском районе прохожий на улице нашел гранату

15 июля на улице Салтыкова-Щедрина в Харькове 40-летний харьковчанин нашел боеприпас времен Второй мировой войны нашел.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Мужчина заметил гранату в ржавом состоянии, которая лежала на расстоянии одного километра от жилых домов.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции и специалисты взрывотехнической службы.
Снаряд специалисты вывезли с места происшествия.
Людей не эвакуировали.
Информацию о происшествии внесли в журнал единого учета Холодногорского отдела полиции.