В Холодногорском районе прохожий на улице нашел гранату

17 июля 2018 г. 10:32

15 июля на улице Салтыкова-Щедрина в Харькове 40-летний харьковчанин нашел боеприпас времен Второй мировой войны нашел.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина заметил гранату в ржавом состоянии, которая лежала на расстоянии одного километра от жилых домов.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа  полиции и специалисты взрывотехнической службы.

Снаряд специалисты вывезли с места происшествия.

Людей не эвакуировали.

Информацию о происшествии внесли в журнал единого учета Холодногорского отдела полиции.

 

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