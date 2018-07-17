В Холодногорском районе прохожий на улице нашел гранату

15 июля на улице Салтыкова-Щедрина в Харькове 40-летний харьковчанин нашел боеприпас времен Второй мировой войны нашел.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина заметил гранату в ржавом состоянии, которая лежала на расстоянии одного километра от жилых домов.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции и специалисты взрывотехнической службы.

Снаряд специалисты вывезли с места происшествия.

Людей не эвакуировали.

Информацию о происшествии внесли в журнал единого учета Холодногорского отдела полиции.