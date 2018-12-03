В Холодногорском районе в результате пожара погибла женщина

3 декабря в 6:12 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилой двухэтажке на улице Большая Панасовская, 6 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить одну из квартир на втором этаже.

Площадь пожара составляла 40 кв.м.

Из-за высокой концентрации дыма спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяйки квартиры, 1938 года рождения.

В 7:40 пожар спасатели локализовали, а в 8:31 - ликвидировали.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.