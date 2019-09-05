В Холодногорской колонии покончил с собой охранник

4 сентября во время несения службы покончил с собой охранник Холодногорской колонии.

Как сообщил Depo.Харьков информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области, вчера, 4 сентября, в 13:05 в полицию от начальника отдела надзора и безопасности государственного учреждения "Холодногорская исправительная колония № 18" поступила информация о ЧП.

По сведениям собеседника, 39-летний младший инспектор отдела охраны колонии, прапорщик внутренней службы, житель Лозовой, находясь на смотровой вышке, покончил жизнь самоубийством около 12:45.

По предварительной информации, мужчина выстрелил себе в рот тремя патронами со служебного огнестрельного оружия "АК-74" калибра 5,45 мм.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства и записи с камер видеонаблюдения.

Тело погибшего направили в морг.

О происшествии сообщено родным.

Причину самоубийства устанавливают.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство".