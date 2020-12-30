В Хорватии произошли три новых землетрясения за утро

Утром 30 января в Хорватии произошли еще три землетрясения мощностью 4.7, 4.8 и 3.9. Подземные толчки жители страны испытывают уже третьи сутки подряд.

Об этом сообщает Vecernji List.

Эпицентр первого землетрясения, произошедшего в 6:15 утра, находился в 12 км северо-западнее Сисак и залег на глубине 8 км. Его почувствовали жители Петрини, накануне пострадала от стихийного бедствия, а также Загреба, Большой Горицы и Карловац.

В 6:26 утра состоялся второй землетрясение магнитудой 4,8, а затем - чуть слабее - 3,9.

Многие жители Петрини, Сисак и окрестностей провели ночь под открытым небом, греясь у огня. Некоторые ночевали в машинах и палатках.

Напомним, 28 декабря в центральной части Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения зафиксировали вблизи города Сисак, за 51 километре к юго-востоку от Загреба, на глубине 5 километров.

29 декабря произошло новое мощное землетрясение магнитудой 6,2. По меньшей мере семь человек погибли.