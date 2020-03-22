В Хорватии произошло мощное землетрясение

В хорватской столице Загребе в воскресенье, 22 марта, произошло землетрясение, в результате которого есть разрушения в центре города, сообщает местное издание Vijesti.

По данным европейского сейсмологического агентства EMSC, его магнитуда составила 5,3 и задела большую территорию к северу от Загреба.

Эпицентр находился в 7 километрах от города на глубине 10 километров.

Очевидцы утверждают, что из-за подземных толчков на некоторых зданиях образовались трещины, были повреждены крыши и стены. Улицы засыпало обломками бетонных плит.

Затронуло землетрясение и собор Загреба - верхушка одного из двух его шпилей была повреждена.

В некоторых районах города не было электричества и воды.

Информации о жертвах пока нет. Тем временем представитель МВД страны заявил в комментарии государственной телерадиокомпании HRT, что есть раненые.

Накануне в Индонезии на курортном острове Бали произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла. Его эпицентр находился в 173 километрах от района Северный Кута на глубине 10 километров.