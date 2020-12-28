В Хорватии произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение произошло в Хорватии в понедельник утром в 6:28.

Об этом сообщает Vecernji List.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение было магнитудой 5,1. Его эпицентр расположился в 12 километрах к юго-западу от Сисака и в 51 километре к юго-востоку от Загреба и залег на глубине 5 километров.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,9 произошло около 7:50 утра. Его также почувствовали в Загребе. От сильных толчков люди выбегали из своих домов на улицы.

Имеются сообщения о повреждении зданий. В районе городов Петриня и Сисак в домах потрескавшиеся стены, повреждены фасады, облетела штукатурка. Также есть квартиры, которые по предварительным оценкам, будут непригодны для жизни.

Ожидается, что президент Зоран Миланович и премьер-министр Андрей Пленкович в понедельник вместе посетят Петриню.