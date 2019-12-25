В Хозяйственном суде задержали мужчину с гранатой

В Харькове сотрудники судебной охраны задержали мужчину, который пытался пронести в здание Хозяйственного суда боеприпас.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы судебной охраны.
Так, 24 декабря двое сотрудников дежурной смены охраны задержали мужчину, у которого изъяли предмет, похожий на боевую гранату Ф-1.
На место происшествия был вызван наряд полиции и специалисты-взрывотехники.
Прибывшие на место правоохранители злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.