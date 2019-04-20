В храме на ХТЗ искали взрывчатку

20 апреля 2019 г. 17:40

19 апреля в 17:45 в полицию обратился священнослужитель храма в Индустриальном районе и  заявил о том, что на его мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил о возможном подрыве церкви на проспекте Александровском.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, работники кинологической и взрывотехнической служб и эксперты-криминалисты.

Эксперты осмотрели почти 1000 кв. метров помещений и прилегающей территории.

Эвакуация граждан при этом не проводилась.

Осмотрев территорию и помещение церкви, никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. 

Сейчас правоохранители устанавливают злоумышленника. Проверка продолжается

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