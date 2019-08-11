В Иерусалиме на Храмовой горе вспыхнули беспорядки, есть пострадавшие

На Храмовой горе в Иерусалиме произошли массовые волнения, для прекращения которых были задействованы силы полиции со слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

Об этом пишет 9tv.co.il.

В этом году еврейский день траура Девятого ава (день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы) совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам.

Обычно в дни мусульманских праздников израильская полиция закрывает доступ на Храмовую гору для посетителей-немусульман.

Однако в связи с днем траура некоторые иудейские организации обратились к властям обеспечить им доступ на Храмовую гору.

Учитывая возникшую напряженность руководство иерусалимской полиции сначала приняло решение ограничить доступ мусульман в мечети Храмовой горы и закрыть доступ для посетителей, не исповедующих ислам.

Это решение было воспринято с возмущением как арабами, так и евреями. В результате израильские силовики вынуждены были подавлять арабские беспорядки на территории Храмовой горы и сдерживать возмущенных иудеев у ворот Муграби, которые ведут на Храмову гору.

Примерно в 11:00 по местному времени после оценки ситуации в штабе иерусалимской полиции было принято решение открыть доступ посетителям-немусульманам на Храмовую гору. В правых еврейских кругах это решение восприняли как свою победу.

После того, как было принято это решение, столкновения между мусульманами и израильскими силовиками на Храмовой горе возобновились с новой силой.

Newsru.co.il пишет, что в в ходе столкновений пострадали десятки участников беспорядков, в том числе несколько несовершеннолетних. Медицинская помощь была оказана четверым травмированным сотрудникам полиции.