В Индии гигантский подъемный кран упал на рабочих: погибли 11 человек

02 августа 2020 г. 13:31
Источник: УНИАН
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На судоверфи в индийском штате Андхра-Прадеш опрокинулся гигантский подъемный кран, в результате чего погибли 11 рабочих. Об этом сообщает Синьхуа.

Инцидент случился во время монтажа крана, в котором принимали участие около 20 рабочих.

Из 11 погибших четверо были сотрудниками судоверфи Hindustan Shipyard, остальные - рабочие подрядной организации.

70-тонный кран был закуплен два года назад, но так и не был введен в эксплуатацию.

Власти штата Андхра-Прадеш распорядилась провести расследование причин инцидента.

 

Видео: 

Watch: Ten killed, several injured in crane mishap at Hindustan shipyard in Visakhapatnam

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