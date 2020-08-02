В Индии гигантский подъемный кран упал на рабочих: погибли 11 человек

На судоверфи в индийском штате Андхра-Прадеш опрокинулся гигантский подъемный кран, в результате чего погибли 11 рабочих. Об этом сообщает Синьхуа.

Инцидент случился во время монтажа крана, в котором принимали участие около 20 рабочих.

Из 11 погибших четверо были сотрудниками судоверфи Hindustan Shipyard, остальные - рабочие подрядной организации.

70-тонный кран был закуплен два года назад, но так и не был введен в эксплуатацию.

Власти штата Андхра-Прадеш распорядилась провести расследование причин инцидента.