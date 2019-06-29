 

В Индии из-за обвала стены на стройке погибли 15 человек

29 июня 2019 г. 17:13
Источник: 112.ua
2 просмотра

В Индии в городе Пуна на строительстве после сильного дождя рухнула стена.

В результате ее обрушения погибли, по меньшей мере, 15 человек, в том числе 3 детей, сообщает Reuters.

Семьи строителей отдыхали в сооружениях вблизи строительства, когда сильные порывы дождя с ветром повалили "плохо построенную" стену.

"Мы пытаемся спасти людей, которые попали под стену и грязь", — сказал чиновник и добавил, что им уже удалось спасли трех рабочих.

Как известно, в июне-сентябре в Индии традиционно наступает сезон муссонов.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.