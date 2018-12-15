В Индии массовое отравление церковной пищей: 11 погибших

В Индии после трапезы в храме вследствие употребления религиозной пищи отравились множество людей, уже истветсно об 11 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Инцидент произошел в южном индийском штате Карнатака. После трапезы многим, принимавшим религиозную пищу, стало плохо. Сначала в больницу с отравлением доставили 70 человек. По данным АР сейчас в больницах уже находится 130 человек.

"Нам предложили томатный рис, который странно пахнул. Все, кто его выбросил, в порядке. Те, кто ел, начали жаловаться на боли в животе", - рассказал один из присутствующих на трапезе в храме.