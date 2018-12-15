В Индии массовое отравление церковной пищей: 11 погибших

15 декабря 2018 г. 18:47
Источник: РБК-Украина
В Индии после трапезы в храме вследствие употребления религиозной пищи отравились множество людей, уже истветсно об 11 погибших.
 
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
 
Инцидент произошел в южном индийском штате Карнатака. После трапезы многим, принимавшим религиозную пищу, стало плохо. Сначала в больницу с отравлением доставили 70 человек. По данным АР сейчас в больницах уже находится 130 человек.
 
"Нам предложили томатный рис, который странно пахнул. Все, кто его выбросил, в порядке. Те, кто ел, начали жаловаться на боли в животе", - рассказал один из присутствующих на трапезе в храме.
 
Сотрудники Министерства здравоохранения Индии говорят, что пища могла быть отравлена. Сейчас также известно, что после инцидента полицейские арестовали двух подозреваемых.
 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.