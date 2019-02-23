В Индии - массовое отравление фальсификатом: 84 погибших

От отравления фальсифицированными спиртными напитками в северо-восточном индийском штате Ассам погибли 84 человека. 200 человек находятся в госпитале.

Об этом сообщает Press TV.

«По меньшей мере 84 человека умерли от отравления токсичным спиртным напитком в северо-восточном индийском штате Ассам, а около 200 были госпитализированы», - заявили в правительстве штата в субботу.

Отмечается, что трагедия произошла менее чем через две недели после того, как более 100 человек умерли от употребления фальсифицированного алкоголя в северной Индии.

"Каждые 10 минут мы получаем сообщения о жертвах из разных мест. Пока около 200 человек находятся в больнице, многие из них в критическом состоянии", - заявил министр здравоохранения штата Ассам - Химанта Бисва Сарма.

Смерть от незаконно произведенного напитка, известного под названием «Hooch», распространенная в Индии, где многие не могут позволить себе покупать качественную продукцию.

Два последних инцидента, как полагают, были самыми смертоносными в истории, с момента когда подобный случай привел к гибели 172 человек в 2011 году. По меньшей мере 41 работник индийской чайной плантации в северо-восточном штате Ассам умер от некачественного алкоголя после получения еженедельной заработной платы. Всего пострадали около 100 человек, которые 21 февраля пили фальсифицированный алкоголь.