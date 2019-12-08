В Индии на рынке в Нью-Дели вспыхнул пожар, погибли 34 человека

08 декабря 2019 г. 14:04
Источник: 112.ua
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В столице Индии Нью-Дели на зерновом рынке в воскресение утром вспыхнул пожар, в результате которого погибли 34 человека. Об этом сообщает Associated press.

“Спасатели доставили жертв в больницу. Еще 15 человек получали медицинскую помощь от ожогов или отравления дымом", - сообщил доктор Кишоре Сингх.

По его словам, выжившие в результате инцидента находятся в стабильном состоянии.

Огонь вспыхнул примерно в 5:30 утра. Причина пожара пока неизвестна, ее выясняют.

Начальник пожарной службы Атул Гарг сообщил, что в тушении пламени были задействованы 25 пожарных машин. В процессе спасательной операции из района возгорания были эвакуированы 56 человек.

В Индии пожары распространены из-за того, что строители и местные жители часто пренебрегают строительными нормами и правилами безопасности.

 

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