В Индии поезд сошел с рельс, 74 человека травмированы

23 августа 2017 г. 14:41
Источник: РБК-Украина
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Это вторая подобная авария за последнюю неделю

На севере Индии, в штате Уттар-Прадеш, по меньшей мере 74 человека получили травмы после того, как поезд сошел с рельсов.

Поезд сошел с рельсов после того, как грузовик, перевозящий песок, перекинулся возле города Аурайя.

Власти предполагают, что машинист поезда был вынужден тормозить. По их мнению, это и привело к тому, что поезд сошел с рельсов.

Спикер Северо-центральных железных дорог заявил, что состав двигался из города Азамгра в столицу Дели. Он столкнулся с грузовиком около 2:50 по местному времени.

В результате инцидента пять поездов пустят в обход участка, где случилась авария, еще семь отменят.
 

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