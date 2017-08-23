В Индии поезд сошел с рельс, 74 человека травмированы

Это вторая подобная авария за последнюю неделю

На севере Индии, в штате Уттар-Прадеш, по меньшей мере 74 человека получили травмы после того, как поезд сошел с рельсов.

Поезд сошел с рельсов после того, как грузовик, перевозящий песок, перекинулся возле города Аурайя.

Власти предполагают, что машинист поезда был вынужден тормозить. По их мнению, это и привело к тому, что поезд сошел с рельсов.

Спикер Северо-центральных железных дорог заявил, что состав двигался из города Азамгра в столицу Дели. Он столкнулся с грузовиком около 2:50 по местному времени.

В результате инцидента пять поездов пустят в обход участка, где случилась авария, еще семь отменят.

