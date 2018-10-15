В Индонезии обрушилась школа: погибли десятки человек

В индонезийской провинции Северная Суматра из-за обрушения части здания начальной школы погибли, по меньшей мере, 20 человек.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные местной власти.

Обрушение произошло из-за проливных дождей и наводнения, которые вызвали селевые потоки.

По предварительным данным, 11 из погибших были учениками школы.

Напомним, по последним данным, число жертв землетрясений и цунами в Индонезии достигло 2088.

Несколько дней назад поисково-спасательные операции официально завершились.

Власти Индонезии приказали гуманитарным работникам из неправительственных иностранных организаций покинуть пострадавшие районы страны.