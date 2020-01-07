В Индонезии произошло мощное землетрясение

07 января 2020 г. 18:08
Источник: Корреспондент.net
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Возле берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр располагался в 315 км к юго-западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра).

Очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших пока нет.

В последние дни Индонезия также страдает от наводнений и оползней, жертвами которых стали более 60 человек.

Напомним, ранее, в декабре 2019-го, в Индонезии также произошло мощное землетрясение.

Его магнитуда составила 5,6.

 

 

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