В Индонезии произошло новое землетрясение

В Индонезии на острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 5,9.

Об этом сообщает Национальная геологическая служба США.

Указано, что эпицентр землетрясения находился на глубине десять километров.

Издание Straits Times, ссылаясь на министра чрезвычайных ситуаций Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо, сообщает, что магнитуда была 6,2.

Также издание сообщает о разрушениях, однако данных о пострадавших и погибших нет. Началась эвакуация населения.

Напомним, как сообщалось, число погибших в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии возросло до 381 человека, а ранения получили более одной тысячи человек.

Состояние 670 человек оценивается как очень тяжелое.

Также сообщалось, что более 270 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Наиболее пострадавшей считается северная часть острова.

Местные власти уверены, что число жертв будет расти по мере того, как спасатели и техника будут разбирать завалы.

5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9 на глубине 20 километров.

В результате бедствия 150 тысяч человек были эвакуированы, около 70 тысяч остались без крыши над головой.