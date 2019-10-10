 

В Индонезии совершено покушение на министра безопасности

10 октября 2019 г. 16:23
Источник: Левый берег
1 просмотр

В Индонезии совершено покушение на министра-координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности Виранто.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что 72-летний политик получил ножевое ранение во время нападения в городе Пандегланг, провинции Бантен. Виранто отправили на вертолете в военный госпиталь в Джакарте, о его состоянии точных данных пока нет.

После нападения полиция задержала двух человек - мужчину и женщину, которые предположительно, являются исламистами.

Индонезия является крупнейшей страной мира с преимущественно мусульманским населением. Кроме того, она считается государством с наибольшим количеством проживающих в нем разных национальностей. В стране проживают около 260 млн человек, среди них - более 85% мусульман.

С начала 2000-х годов в стране произошел целый ряд терактов. Так, в мае 2018 года было совершено нападение на три христианские церкви в городе Сурабая на острове Ява. В результате были убиты 13 человек.

В январе 2016 года террористы группировки "Исламское государство" совершили серию терактов в Джакарте, тогда погибли девять человек. Жертвами теракта на Бали в 2002 году стали более 200 человек.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.