В Индустриальном районе горел гараж: погиб мужчина

14 января 2019 г. 15:56
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14 января в 11:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе на территории гаражного кооператива на ул. Таджикской, 11 в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огнем была охвачена часть кирпичного гаражного бокса, отделенная перегородкой.

В гараже горели вещи домашнего обихода и кровать на площади 9 кв.м.

Автомобиля в гараже не было.

Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело погибшего 58-летнего мужчины.

Спасатели через 20 минут локализовали пожар, а в 12:40 полностью ликвидировали его.

Соседние гаражи не пострадали.

Причину возникновения возгорания устанавливают.

 

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