В Индустриальном районе горел гараж: погиб мужчина

14 января в 11:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе на территории гаражного кооператива на ул. Таджикской, 11 в Индустриальном районе Харькова.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия пожарных огнем была охвачена часть кирпичного гаражного бокса, отделенная перегородкой.
В гараже горели вещи домашнего обихода и кровать на площади 9 кв.м.
Автомобиля в гараже не было.
Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело погибшего 58-летнего мужчины.
Спасатели через 20 минут локализовали пожар, а в 12:40 полностью ликвидировали его.
Соседние гаражи не пострадали.
Причину возникновения возгорания устанавливают.