В Индустриальном районе горела иномарка

19 декабря 2018 г. 10:52
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18 декабря в 18:21 спасателям поступило сообщение о возгорании внедорожника Subaru Forester во дворе девятиэтажного жилого дома по пр. Московскому, 296 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных в автомобиле горел салон на площади около 3 кв.м.

Пожарные локализовали пламя в 18:38 и полностью ликвидировали пожар в 19:10.

По данному факту проводятся соответствующие следственные действия правоохранительными органами.

Причина пожара устанавливается.

 

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