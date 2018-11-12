В Индустриальном районе горела квартира: из дома спасли двух человек

12 ноября в 00:02 спасателям поступило сообщение о пожаре в 16 квартирном двухэтажном доме на ул. Таджикской, 7 в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасателей вызвали соседи, почувствовавшие запах дыма.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит квартира на 1-м этаже на площади около 15 кв. м., и в ней предположительно находятся люди.

Из горящей квартиры пожарные спасли 60-летнего хозяина дома и его 42-летнюю сожительницу.

Мужчину с диагнозом отравление угарным газом забрала карета скорой помощи, а женщина от госпитализации отказалась.

Пожар спасатели локализовали в 00:10 и полностью ликвидировали в 01:04.

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение при курении.