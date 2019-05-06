В Индустриальном районе горит мебельный склад

06 мая 2019 г. 9:50
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6 мая в 06:05 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании, расположенном на проезде Кольцевом, 1-а в Индустриальном районе Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия пожарных площадь горения составила около 1000 кв.м.

Огонь успел охватить почти весь склад, в котором хранились мебель и ее элементы, а также 6 единиц колесной техники.

В 7:25 пожарным удалось локализовать пожар.

Сейчас идет его ликвидация.

Причина пожара, ущерб и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

 

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