В Индустриальном районе горит мебельный склад

6 мая в 06:05 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании, расположенном на проезде Кольцевом, 1-а в Индустриальном районе Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия пожарных площадь горения составила около 1000 кв.м.

Огонь успел охватить почти весь склад, в котором хранились мебель и ее элементы, а также 6 единиц колесной техники.

В 7:25 пожарным удалось локализовать пожар.

Сейчас идет его ликвидация.

Причина пожара, ущерб и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.