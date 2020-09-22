В Индустриальном районе на окраине Харькова горела сухая трава

22 сентября 2020 г. 14:52
Автор: Елена Клименко
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В Индустриальном районе Харькова сегодня днем горела сухая трава.

Помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил, что площадь пожара составляет около 500 кв.м.

По его словам, 22 сентября в 12:08 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Индустриальной на окраине города, где начинаются поля.

На место возгорания было отправлено 2 отделений спасателей на автоцистернах.

Бойцы ГСЧС локализировали огонь в 12:48 , окончательно ликвидировать пожар им удалось в 13:47.

Во время пожара никто не пострадал.

Причиной возгорания, по данным ГСЧС, стало сжигание мусора возле сухой травы.

 

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