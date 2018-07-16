В Индустриальном районе из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек

16 июля 2018 г. 13:08
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Сегодня, 16 июля, в 11:00 спасателям поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по ул. Плиточной, 19 в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия спасателей на лестничной клетке 4-этажа горел мусор и домашние вещи.

Площадь пожара составила около 7 кв.м.

Спасатели вывели на свежий воздух 35 жителей этого дома.

В 12:00 пожар локализовали.

 

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