В Индустриальном районе из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек

Сегодня, 16 июля, в 11:00 спасателям поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по ул. Плиточной, 19 в Индустриальном районе Харькова.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.
На момент прибытия спасателей на лестничной клетке 4-этажа горел мусор и домашние вещи.
Площадь пожара составила около 7 кв.м.
Спасатели вывели на свежий воздух 35 жителей этого дома.
В 12:00 пожар локализовали.