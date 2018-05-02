В Индустриальном районе из горящей пятиэтажки эвакуировали 11 человек, есть погибший

2 мая в 11:23 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме №2 на бульваре Ивана Каркача в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей горели домашние вещи в квартире на пятом этаже. Площадь пожара составляла около 50 кв.м.

Опасный токсичный дым угрожал жителям дома, поэтому спасатели немедленно эвакутровали жильцов. Всего на свежий воздух пожарные вывели 11 человек.

Во время ликвидации огня в квартире, где возник пожар, спасатели обнаружили тело мужчины, 1970 года рождения, без признаков жизни.

Пожар спасатели локализовали в 11:57 и в 13:39 ликвидировали.

Причину возникновения пожара выясняют.