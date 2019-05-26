В Индустриальном районе - масштабный пожар на пилораме

26 мая 2019 г. 11:55
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26 мая в 8:24 спасателям поступило сообщение о пожаре на проспекте Индустриальном, 104 в  Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, там загорелся металлический ангар пилорамы, а также отходы древесины и брикеты на площади около 1000 м.кв.

С учетом сложности пожара, на помощь прибывшим двум отделениям ГСЧС были привлечены дополнительно 4 отделения пожарных на автоцистернах и автолестница - общим количеством 35 человек.

В 09:13 пожар бойцы ГСЧС локализовали.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Пожар спасатели ликвидируют.

Причина его возникновения устанавливается. 

 

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